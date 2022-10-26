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Тен Гаг анонсував повернення Роналду

Сьогодні 22:51 167 0
Відсторонення португальця було лише на один поєдинок.
Тен Гаг анонсував повернення Роналду
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зіграє у матчі із Шерифом.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Мені не важко відповісти на запитання про Роналду, але, гадаю, ми вже дали всі відповіді. Він пропустив один матч, а тепер знову у складі. Більше на запитання про Кріштіану не відповідатиму.

Думаю, ми всі обговорили ще минулого тижня, зараз ми зосереджуємось на наступному матчі. У нас важлива гра, хочемо виграти групу", – сказав тен Гаг.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед - Шериф пройде завтра, 27 жовтня о 22:00.

Раніше Тен Гаг назвав умову повернення Роналду у першу команду.

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