Тен Гаг анонсував повернення Роналду

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зіграє у матчі із Шерифом.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Мені не важко відповісти на запитання про Роналду, але, гадаю, ми вже дали всі відповіді. Він пропустив один матч, а тепер знову у складі. Більше на запитання про Кріштіану не відповідатиму.

Думаю, ми всі обговорили ще минулого тижня, зараз ми зосереджуємось на наступному матчі. У нас важлива гра, хочемо виграти групу", – сказав тен Гаг.