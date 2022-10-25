Тен Гаг назвав умову повернення Роналду у першу команду

Кріштіану Роналду потрібно вибачитись перед командою

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг та нападник Кріштіану Роналду проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію, яка склалася.

Про це повідомляє The Athletic.

Розмова була запланована на 24 жовтня, але поки невідомо, чи відбулася. Тен Гаг хоче знати, чи готовий Роналду погодитися на роль гравця ротації до кінця сезону. Також у разі покаяння португальця, тренер поверне його тренувань з першою командою.

Якщо Кріштіану не погодиться - Юнайтед відпустить його в січні. Але нового форварда не підписуватимуть, хоча на цій позиції лишаться тільки Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль.

Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Роналду не було в команді.