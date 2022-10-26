Аллегрі відреагував на виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів

Ювентус після вильоту з Ліги чемпіонів повинний сконцентрувати всі сили на Серії А.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Думаю, що нашою помилкою стала занадто м'яка гра в обороні в першому таймі. Ми розчаровані та злі, що вилетіли з Ліги чемпіонів. Зараз ми повинні сфокусуватися на чемпіонаті Італії, а також на матчі проти ПСЖ, оскільки ми ще можемо поборотися за місце в Лізі Європи.

Я не вважаю це провалом. У футболі трапляються поразки. Ми шкодуємо і розлючені. Команда добре грала наприкінці матчу, тож це не проблема з фізикою. Ми маємо продовжувати працювати", - розповів Аллегрі.