Ювентус не збирається звільняти Аллегрі після поразки від Бенфіки

Керівництво Ювентуса не збирається звільняти головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі довіряють Аллегрі незважаючи на поразку від Беніфки (4:3).

Президент Юве Аньєллі підтвердив свій намір продовжити роботу з італійським наставником.

