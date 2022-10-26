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Ювентус не збирається звільняти Аллегрі після поразки від Бенфіки

Сьогодні 11:19 163 0
Керівництво вірить у італійського наставника
Ювентус не збирається звільняти Аллегрі після поразки від Бенфіки
#Аллегрі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ювентуса не збирається звільняти головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі довіряють Аллегрі незважаючи на поразку від Беніфки (4:3).

Президент Юве Аньєллі підтвердив свій намір продовжити роботу з італійським наставником.

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