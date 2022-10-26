Ювентус не збирається звільняти Аллегрі після поразки від Бенфіки

Керівництво вірить у італійського наставника

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ювентуса не збирається звільняти головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У клубі довіряють Аллегрі незважаючи на поразку від Беніфки (4:3).

Президент Юве Аньєллі підтвердив свій намір продовжити роботу з італійським наставником.