Визначились 9 учасників плей-оф Ліги чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Після першого ігрового дня 5 туру Ліги чемпіонів 9 команд забронювали собі місце в 1/8 фіналу.

До Наполі, Брюгге, Баварії, Реалу та Манчестер Сіті, які вибороли путівку в плей-оф після 4 турів, додалися Боруссія Дортмдунд, ПСЖ, Бенфіка та Челсі.

6 жовтня буде зіграно ще 8 матчів 5 туру.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня.

Чемпіон України донецький Шахтар після нічиєї на виїзді з Селтіком (1:1) гарантував собі єврокубкову весну. Перед 6 туром гірники посідають 3 сходинку в групі, набравши 6 очок. У Лейпцига, який на другому місці - 9. У 6 турі Шахтар прийматиме РБ Лейпциг.