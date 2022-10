Тен Гаг і Роналду залагодили протиріччя після скандалу

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг та форвард команди Кріштіану Роналду залагодили протиріччя.

Про це повідомляє журналіст ESPN Роб Доусон.

Сьогодні португальський нападник повернувся до тренувань у загальній групі після усунення.

Тен Гаг та Роналду перебували у постійному діалозі після того, як тренер виключив форварда із заявки Манчестер Юнайтед на матч АПЛ проти Челсі (1:1).

Кріштіану буде у списку гравців, які зможуть зіграти із Шерифом у Лізі Європи. Тен Гаг радий, що ситуація вирішилася і хоче рухатися далі.

