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Роналду повернувся до основної команди Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:11 159 0
Португалець тренувався з основною командою
Роналду повернувся до основної команди Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 жовтня, нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повернувся до тренувань у загальній групі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб офіційно не оголошував про рішення головного тренера команди Еріка тен Гаґа щодо відсторонення 37-річного португальця, але Кріштіану присутній на фото з ранкового заняття манкуніанців.

Перед тренуванням у Роналду та тен Гага повинна була відбутися розмова. Форвард не відправився на матч з Челсі у минулому турі АПЛ через поведінку на грі з Тоттенгемом, коли він відмовився виходити на заміну та завчасно покинув стадіон.

Також футболіста було оштрафовано на 2-тижневу зарплату.

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