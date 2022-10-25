Роналду повернувся до основної команди Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 жовтня, нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повернувся до тренувань у загальній групі команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб офіційно не оголошував про рішення головного тренера команди Еріка тен Гаґа щодо відсторонення 37-річного португальця, але Кріштіану присутній на фото з ранкового заняття манкуніанців.
Перед тренуванням у Роналду та тен Гага повинна була відбутися розмова. Форвард не відправився на матч з Челсі у минулому турі АПЛ через поведінку на грі з Тоттенгемом, коли він відмовився виходити на заміну та завчасно покинув стадіон.
Також футболіста було оштрафовано на 2-тижневу зарплату.
Ready for our latest Carrington workout 💪#MUFC || #UEL pic.twitter.com/1hszLMaWAb— Manchester United (@ManUtd) October 25, 2022