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Манчестер Юнайтед готовий відпустити Роналду безкоштовно

Сьогодні 18:34 213 0
Ніхто не цікавиться португальцем
Манчестер Юнайтед готовий відпустити Роналду безкоштовно
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - ESPN.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може безплатно залишити клуб.

Про це повідомляє ESPN.

МЮ не вимагає плати за трансфер гравця, сподіваючись, що інший клуб буде готовий взяти на себе його контракт з 500 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Був інтерес зі сторони Аль-Хілаля та кількох турецьких клубів, але тепер вони охололи. Інші команди не виявлять інтерес до нього.

Також існує ймовірність з орендою в січні, якщо вдасться домовитися про оплату частини зарплати Кріштіану.

Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Роналду не було в команді.

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