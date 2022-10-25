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Роналду відмовився співпрацювати з прокуратурою у справі Ювентуса

Сьогодні 20:24 171 0
Португалець не розкрив зарплату на запит прокурора
Роналду відмовився співпрацювати з прокуратурою у справі Ювентуса
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ювентус

Джерело - Get Italian Football News.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду відмовився розкрити зарплату в Ювентусі на вимогу прокурора.

Про це повідомляє La Stampa.

Прокурор Туріна в рамках розслідування про фінансові порушення в Ювентусі попросив форварда, який зараз виступає за Манчестер Юнайтед, розкрити розмір зарплати, яку він отримував в італійському клубі.

Роналду відмовився це зробити і не став спілкуватися з прокуратурою Туріна у рамках розслідування про шахрайство в Ювентусі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий відпустити Роналду безкоштовно.

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