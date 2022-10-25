Чорноморець відмовив Дніпру-1 у перенесенні матчу 10 туру УПЛ

Дніпро-1 посилався на складний графік

Джерело - ТаТоТаке.

Дніпро-1 звертався до Чорноморця з проханням перенести матч 10-го туру УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Одесити відповіли відмовою та аргументували свою позицію тим, що клубу буде важко знайти нову дату для проведення гри, адже 2 грудня вже повинна пройти перенесена зустріч з Кривбасом

Протистояння з криворіжцями у 7-му турі не відбулося через ракетні обстріли Києва.

Дніпро-1 натомість посилався на складний графік – протягом тижня команда проведе 3 матчі, 2 з яких будуть вирішальними у Лізі конференцій.

27 жовтня дніпряни у Словаччині приймуть Аполлон, 30 жовтня зіграють з Чорноморцем в Ужгороді, а 3 листопада відправляться на виїзд до нідерландського АЗ.

Раніше Колос зіграв внічию з Чорноморцем.