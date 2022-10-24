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Колос зіграв внічию з Чорноморцем у 9 турі УПЛ

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Матч завершився внічию
Колос зіграв внічию з Чорноморцем у 9 турі УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі УПЛ Колос вдома зіграв внічию з Чорноморцем.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 24 жовтня

Колос - Чорноморець 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Селін, 1:1 - 72 Оріховський (пен)

Попередження: Чоботенко, 35, Безбородько, 48, Мякушко, 63, Смирний, 89 – Брагару, 53, Кузик, 69, Філі, 90

Вилучення: Мякушко, 90+4 (друге попередження)

Колос: Волинець – Ємець, Чоботенко, Новак, Золотов – Мілько (Ісаєнко, 68) – Мякушко, Смирний, Болбат (Оріховський, 58), Ільїн (Д. Кузик, 81) – Попов (Безбородько, 46).

Чорноморець: Непогодов – Селін, Джеймс, Єрмаков, Путря – Кравченко, Політило – Брагару, Наумець (Бадібанга, 73), О. Кузик (Штогрін, 73) – Юсов (Гладкий, 73).

Запасні: Варакута, Білий, Бобко, Петько, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Войтіховський

Раніше Динамо та Ворскла зіграли внічию.

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