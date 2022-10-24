Колос зіграв внічию з Чорноморцем у 9 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі УПЛ Колос вдома зіграв внічию з Чорноморцем.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 24 жовтня
Колос - Чорноморець 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Селін, 1:1 - 72 Оріховський (пен)
Попередження: Чоботенко, 35, Безбородько, 48, Мякушко, 63, Смирний, 89 – Брагару, 53, Кузик, 69, Філі, 90
Вилучення: Мякушко, 90+4 (друге попередження)
Колос: Волинець – Ємець, Чоботенко, Новак, Золотов – Мілько (Ісаєнко, 68) – Мякушко, Смирний, Болбат (Оріховський, 58), Ільїн (Д. Кузик, 81) – Попов (Безбородько, 46).
Чорноморець: Непогодов – Селін, Джеймс, Єрмаков, Путря – Кравченко, Політило – Брагару, Наумець (Бадібанга, 73), О. Кузик (Штогрін, 73) – Юсов (Гладкий, 73).
Запасні: Варакута, Білий, Бобко, Петько, Салюк, Кубемба, Литвиненко, Войтіховський
Раніше Динамо та Ворскла зіграли внічию.