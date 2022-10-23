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Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ

Сьогодні 14:51 69 0
Команди не визначили сильнішого
Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ
#Ворскла, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 жовтня, Динамо та Ворскла не визначили сильнішого в 9-у турі УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 23 жовтня

Динамо Київ - Ворскла 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Буяльський, 1:1 - 44 Юрченко

Динамо: Нещерет, Кендзьора (Вівчаренко 59), Попов, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Циганков, Буяльський, Кабаєв (Гармаш 59), Бєсєдін (Ванат 74)

Ворскла: Різник, Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець, Скляр, Челядін (Олійник 77), Юрченко (Степанюк 86), Сефері, Бацула, Марлісон

Жовті картки: Сирота 16, Скляр 18, Кабаєв 22, Марлісон 90+3

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