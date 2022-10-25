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Суркіс: Я помилявся щодо динамівських сердець

Сьогодні 16:09 133 0
Президент киян запевняє, що тепер підхід до вибору тренера буде іншим
Суркіс: Я помилявся щодо динамівських сердець
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - fanday.net.

На сьогодні запросити до Динамо тренера рівня Луческу мені не вдасться. 

Про це заявив президент киян Київ Ігор Суркіс.

"Я точно знаю, що на сьогодні запросити до Динамо тренера рівня Луческу мені не вдасться. Решта - це буде експерименти. З динамівськими серцями ми закінчили.

Реброва та Шевченка ми не відносимо до динамівських сердець. Це професійні європейські тренери, які потрібні не лише у Динамо. А тих, хто був потрібен тільки в Динамо, як кажуть, викинули на звалище історії, бо більше їх нікуди не запрошували.

Визнаю, це була моя помилка. Вірив у те, що вони щось можуть зробити з командою. Як бачите, я помилявся. Більше такого не повториться", - зазначив Суркіс.

Раніше Суркіс прокоментував майбутнє Віктора Циганкова.

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