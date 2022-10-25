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Суркіс відхилив "принизливу" пропозицію трансфера за Циганкова

Сьогодні 11:39 205 0
Ігор Суркіс пояснив, чому влітку не відпустив вінгера Віктора Циганкова у Європу.
Суркіс відхилив "принизливу" пропозицію трансфера за Циганкова
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Циганков

Джерело - fanday.net.

Динамо влітку отримало пропозицію від Жирони щодо трансферу Віктора Циганкова.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі fanday.net.

"Попередній контракт він не міг підписати, оскільки це порушує всі регламентні норми ФІФА та УЄФА. Його контракт справді закінчується наступного літа, ми з ним розмовлятимемо. Шантаж його агентів влітку на мене не подіяв. Мене не треба лякати, що він піде безкоштовно.

Я не бачив, щоб у Циганкова зникла мотивація. Вітя хоче грати у Динамо на найвищому рівні. Ми з ним у шикарних стосунках, постійно розмовляємо, жартуємо. Коли ми матимемо рішення в один чи інший бік, ми про це оголосимо. Циганков – динамівець і, сподіваюся, розуміє, що має піти, принісши клубу якісь гроші. Якщо він цього не розуміє, то, значить, неправильно вихований. Вітя грає ключову роль у команді. Без Циганкова у нас взагалі не було б шансів. Сьогодні Динамо хоча б бореться, хоч ми й програємо. Сьогодні заміни Циганкову в Динамо немає, але не виключаю, що вона з'явиться взимку.

Те, що мені пропонували агенти за Циганкова, принижує навіть не мене, а клуб Динамо. Влітку була пропозиція від Жирони з обіцянками Циганкову, що він гратиме згодом у Манчестер Сіті. Я не хочу применшувати чесноти Віті, але ж ви розумієте, на якому рівні грає Манчестер Сіті і які там футболісти на його позиції. Вони пропонували десять мільйонів, розбиті по п'ять траншів по два мільйони на два роки. Таку смішну пропозицію щодо нашого лідера та гравця збірної я навіть обговорювати не хочу", – розповів Суркіс.

Нагадаємо, Циганков зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги.

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