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Павелко: Будемо вимагати виключення російського футбольного союзу з УЄФА та ФІФА

Сьогодні 11:14 143 0
Андрій Павелко прокоментував плани країни-терориста щодо поглинання команд на тимчасово окупованих територіях.
Павелко: Будемо вимагати виключення російського футбольного союзу з УЄФА та ФІФА
#ФІФА, #Андрій Павелко, #РФС, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Російський футбольний союз повинний бути виключений з ФІФА та УЄФА за рішення про приєднання клубів з окупованих українських територій у чемпіонат росії.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Посіпаки головного російського терориста путіна доповіли йому, що готові включити клуби з тимчасово окупованих регіонів України в чемпіонат рф. Вороги атакують український футбол як ззовні, так і зсередини. Ми даємо їм потужний опір! УАФ направляє негайне звернення до ФІФА та УЄФА із вимогою застосувати найсуворіші санкції стосовно рфс. А саме, ми будемо вимагати виключення рфс з УЄФА та ФІФА за грубе порушення статутів цих організацій. Це перше.

Друге. Паралельно, опрацьовуючи  значну кількість питань, пов’язаних із підготовкою до ЧС-2030, у спілкуванні з колегами постійно акцентую увагу на долі наших тимчасово окупованих терористами міст. Усі вони завдяки героїзму ЗСУ скоро будуть деокуповані, а діти, що проживають в Криму, Донецьку, Херсоні, Луганську після звільнення обов'язково повинні бути залучені до заходів Чемпіонату світу. 

І тому, в рамках роботи над заявкою ЧС, мною прийнято рішення про надання регіональним підрозділам УАФ усіх тимчасово окупованих областей та Криму спеціального статусу. Вони розпочинають роботу над комплексним планом заходів з інтеграції дітей ТОТ у футбольне житті за українським порядком денним. І він передбачатиме оперативне відновлення вже на деокупованих територіях центрів розвитку, спортивних академій, дитячих шкіл, відновлення турнірів та чемпіонатів. 

Ще одне важливе питання – це відновлення футбольної інфраструктури наших міст та Криму після деокупації та залучення ії також до заходів майбутнього ЧС. Знову висловлюю величезну подяку Президенту України Володимир Зеленський за допомогу у відновленні футбольного життя в нашій державі і вірю, що за його підтримки ми успішно реалізуємо і цю мету! 

Головне ж завдання, яке я ставлю перед собою і нашою командою, аби діти з усієї України у міжнародно визнаних її кордонах мали однакові можливості стати учасниками історичного Чемпіонату світу. А моя особиста мрія, щоб у складі національної збірної в матчах ЧС-2030 зіграли найталановитіші представники з Криму, Донбасу, Херсону…

Вірю, що свято ЧС торкнеться кожного українця на всіх без виключення українських територіях: від Карпат до Донбасу, і від Києва до Криму!", - відзначив Павелко.

Раніше повідомлялося, що клуби з окупованих територій України гратимуть у чемпіонаті Росії.

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