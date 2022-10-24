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Клуби з окупованих територій України гратимуть у чемпіонаті Росії

Сьогодні 21:43 171 0
Російський футбол може опинитись у максимальній ізоляції
Клуби з окупованих територій України гратимуть у чемпіонаті Росії

Джерело - football24.ua.

Російське футбольне керівництво та уряд ухвалили рішення про приєднання клубів з окупованих українських територій. 

Про це повідомляє ВВС.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко під час доповіді терористу Володимиру Путіну повідомив, що уряд та РФС домовились про включення до регулярного чемпіонату українських клубів, які опинились під російською окупацією. Йдеться про команди із так званих "Л/ДНР", а також частин Херсонської та Запорізької областей

Водночас губернатор анексованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кримські клуби також зможуть брати участь в турнірах окупантів з наступного сезону. Зараз же працюють над входженням у склад РФС тамтешніх федерацій. Депутат Державної думи Дмитро Свищев поставив ФІФА та УЄФА цинічну умову – "поставитись до ситуації з розумінням та відстоювати інтереси людей, які люблять футбол".

Якщо Росія все ж наважиться остаточно включити команди з окупованих чи анексованих територій України, це грозитиме її футболу катастрофічними наслідками.

Окрім відсторонення від міжнародних змагань, що було зроблено після повномасштабного вторгнення, окупантам можуть заборонити проводити будь-які товариські матчі та зупинити фінансування з боку ФІФА. Ба більше, максимальні санкції можуть містити повну заборону на трансфери російських футболістів в іноземні клуби та виключення РФС з Міжнародної федерації футболу.

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