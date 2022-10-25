Козловський: Я стану жахом для УАФ

Президент Руха Григорій Козловський тяжко переносить матчі за участі своєї команди.

Про це заявив сам власник клубу.

"Набридло. Болить. Немає більше сили це терпіти. Повірте, я тяжко переношу ці матчі. Після Дніпра у мене пульс 127 ударів. Гру з Ворсклою я не дивився. Я випив 2 валідола, 2 корвалола. Мені 52 роки, у мене 5 дітей.

Повірте, дуже болить. Якщо я про це не говорю, це не означає, що цього немає. Що мені робити: мовчати й пити валідол? Бути одним з тих лохів, які цілують в дупу і бігають за преференціями? Поплисти за течією? За течією пливуть тільки трупи. Живі люди пливуть проти течії. Не хочу, це не моє.

Тепер я буду боротись до кінця. І байдуже, що буде. Хай буде що буде. Але мовчати я більше не збираюсь. Я стану жахом для УАФ. Вони проклянуть той день, коли затіяли ці ігри", - сказав Козловський.