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Гвардіола: Голанд поб'є рекорд АПЛ

Сьогодні 14:51 119 0
Жузеп Гвардіола прокоментував бомбардирські звитяги Ерлінга Голанда.
Гвардіола: Голанд поб'є рекорд АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - football.uа.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд може встановити новий рекорд АПЛ.

Про це розповів головний тенер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Не треба бути генієм, щоб сказати, що якщо він продовжуватиме в тому ж ритмі, забиваючи майже в кожній грі, він безперечно поб'є рекорд. Але у футболі все можливо — сьогодні ви забиваєте, а за кілька днів перестанете це робити.

Я не розмовляв із Голандом на цю тему. Я думаю, що він щасливий, коли команда перемагає, а не коли програє. Усі мають неймовірне прагнення забивати голи. Це нормально. Він має бути таким", — розповів Гвардіола.

Рекорд АПЛ належить Салаху, який у сезоні 17/18 забив 32 голи. У Голанда наразі 17 м'ячів у 11 матчах.

Раніше повідомлялося, що Голанд може побити рекорд Ширера за 4 сезони.

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