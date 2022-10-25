Гвардіола: Голанд поб'є рекорд АПЛ

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд може встановити новий рекорд АПЛ.

Про це розповів головний тенер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Не треба бути генієм, щоб сказати, що якщо він продовжуватиме в тому ж ритмі, забиваючи майже в кожній грі, він безперечно поб'є рекорд. Але у футболі все можливо — сьогодні ви забиваєте, а за кілька днів перестанете це робити.

Я не розмовляв із Голандом на цю тему. Я думаю, що він щасливий, коли команда перемагає, а не коли програє. Усі мають неймовірне прагнення забивати голи. Це нормально. Він має бути таким", — розповів Гвардіола.