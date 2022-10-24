Вернидуб: Про відставку я сказав на емоціях

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб у минулому турі УПЛ погарячкував та на емоціях натякнув на свою відставку.

Про це розповів сам фахівець.

"Про відставку я сказав на емоціях. Ми всі емоціональні люди. Я сказав про те, що має бути, якщо сім турів команда не може виграти: три нічиї, чотири поразки. У такому випадку тренер повинен робити цей крок та не боятись. Я – така ж людина як і всі. Сідіти просто та їсти хліб… З іншої сторони, ми працюємо дуже багато, й дуже важко все це дається. Можливо, це повʼязано із тим, що наразі такий час нелегкий. Але маємо що маємо. Працюємо далі, а там буде видно", — розповів Вернидуб.