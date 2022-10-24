Вернидуб: Гра з Інгульцем була дуже важка

Кривбас здобув важку перемогу над Інгульцем у 9 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Найголовніше те, що команда сьогодні перемогла. Гра була дуже важка. Суперник теж непогано попрацював, у них теж були моменти. Вони майстерно закривались. Особливо важко нам було перші 20 хвилин, до сирени. І це було видно, у нас практично не було підходів. Можливо, повітряна тривога й зіграла важливу роль, адже зуміли перебудуватись.

Почали грати з одним опорним півзахисником, а другого висунули трохи вперед, щоб він виконував роль "вісімки". Ми розуміли, що оборону цієї команди можна зламати тільки після флангових атак, тому що центральну зону вони дуже добре перекривають. Попередні матчі Інгульця у чемпіонаті були рівні: чотири нічиї та три поразки.

Але поразки 0:1, 1:2, тобто "на тоненького". А остання їх гра проти Дніпра-1, лідера чемпіонату – 2:2, теж багато про що каже. Щодо нашої гри, то, головне, що перемогли. Не хотілося б нічого зараз коментувати, треба сісти, розібрати, проаналізувати, і тільки потім про щось говорити", - розповів Вернидуб.