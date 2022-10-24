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Козловський: Відомий журналіст у кабінеті Павелка блокував нам трансляції

Сьогодні 16:00 147 0
Козловський: Відомий журналіст у кабінеті Павелка блокував нам трансляції
#Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент Руху Григорій Козловський не бажає брати участь у війні Динамо - Шахтар.

Про це заявив сам власник львівського клубу.

"Коли були проблеми з телепулом і нам пропонували зайти на "плюси", я одразу сказав: "Друзі, без мене". Це ваша історія, а це - моя.

Але просто зірки склалися так, що ми стали попутниками в цьому питанні. Коли нам безплатно пропонували робити продукт на "плюсах", а вартість однієї трансляції близько 6 000 доларів, я сказав: "Ні, ні, ні. Я краще платитиму за це гроші, але щоб мені не розказували, що я з цією групою команд граю в якійсь свої війни. Ми будемо вкладати гроші та робити власний продукт".

І чим все закінчилося? На 5-му поверсі в кабінеті Андрія Васильовича (Павелка) сидів дуже відомий вам журналіст та керував процесом, як заблокувати нам трансляцію. Бідолаги так перестаралися, що заблокували нам й передматчеву студію.

Це Олександр Денисов? Я хочу сказати, що ви дуже професійний журналіст. Крапка.

Мене точно не втягують в цю війну. Я з тими хлопцями знайомий, я з ними спілкуюся, але в їхні ігри не граю. Коли Суркіси дзвонили мені й сказали приїхати в Київ на матч, ми, м’яко кажучи, відмовилися. Те саме я сказав Шахтарю. Навіть не дзвоніть та не просіть, ми гратимемо так, як пише книжка. Ніяких міжсобойчиків в нас не буде", - сказав Козловський.

Раніше Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому.

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