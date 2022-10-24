Андрій Павелко, Алан Плієв, колишній охоронець, та Вадим Костюченко є людьми, які керують футболом, але жодного відношення до нього не мають.

Про це заявив президент Руха Григорій Козловський.

"У нашому футболі утворилася організована злочинна група, яка називається УАФ. Керує отим ОЗГ УАФ Павелко – пахан українського футболу та король всього футболу.

Права та ліва рука Павелка - Алан Плієв, колишній охоронець. Вони та Вадим Костюченко - три людини, які керують футболом, але жодного відношення до нього не мають. Це люди, які паразитують на футболі та створили монополію.

Таких Павелків, Костюченків та Плієвих ще може бути багато, але ми маємо все зробити, щоб вони більше не з’являлися в українському футболі. Андрій Васильович, готуйте попкорн.

Риба гниє з голови. В нашої риби голова вже згнила і відлетіла", - сказав Козловський.