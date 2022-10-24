Setanta Sports оплатить лише продакшн матчів УПЛ

Клуби не отримають по 94 000 доларів

Setanta домовляється з 11 клубами УПЛ (крім Динамо, Дніпра-1, Зорі, Металіста та Руха) про новий контракт.

Про це повідомляє KDK.

Нова угода буде підписана найближчим часом.

За новим контрактом Setanta нічого не платить клубам, а тільки бере на себе продакшн (виробництво), на що потрібно близько 1,2 мільйона доларів.

Доходами від продажу прав на трансляцію УПЛ за кордоном Setanta поділиться з командами, але ця сума буде невеликою - 20 000 доларів на клуб вважатиметься успіхом.

Крім цього, Setanta дозволить клубам розмістити рекламу двох своїх партнерів-спонсорів. Для прикладу, Шахтар завдяки цьому може заробити 30-100 тисяч доларів.