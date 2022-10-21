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Виплати клубам УПЛ залежатимуть від доходу Setanta

Сьогодні 20:53 43 0
Це обумовлено тим, що компанія показуватиме матчі лише 11 з 16 клубів
Виплати клубам УПЛ залежатимуть від доходу Setanta
#Setanta Sports, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Компанія Setanta Sports не вийде з угоди щодо телепулу та залишиться офіційним бродкастером чемпіонату, але при цьому зміняться умови договору.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Setanta не платитиме 3,2 мільйона доларів, а команди не отримають 94 тисячі доларів на кожну, про що була домовленість перед сезоном.

  Setanta Sports: Ми продовжуємо транслювати матчі УПЛ

Це обумовлено тим, що компанія показуватиме матчі лише 11 з 16 клубів. Тепер Setanta оплачуватиме тільки продакшн.

На завершення сезону компанія виведе кошторис доходів - дистрибуція прав на міжнародний ринок, абоненти з підписок та платні покази на ОТТ-платформі. Все, що перевищуватиме сумарні витрати компанії, буде розділено між представниками УПЛ.

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