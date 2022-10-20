Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022

Декілька іранських футболістів та спортивних діячів написали лист ФІФА, щоб вона виключила Іран з ЧС-2022.

Про це повідомляє Iran International English.

У листі вказано, що "жорстокість та войовничість країни стосовно власного народу досягли критичної точки, вимагаючи однозначного та жорсткого відмежування від футбольного та спортивного світу". У ньому зазначено, що футбол не є безпечним місцем для жінок чи чоловіків, у листі йдеться, що жінок "систематично виключають із футбольної екосистеми" в Ірані.

Правила ФІФА свідчать, що уряд країни не може керувати національним футболом, а жодну категорію людей ніхто не має права позбавляти можливості відвідувати матчі. Саме на цій підставі від ФІФА просять ухвалити рішення про відповідність Ірану цінностям федерації перед ЧС.

Іран повинен зіграти на ЧС в одній групі з Англією, США та Вельсом.

16 вересня в Ірані померла 22-річна Махса Аміні. Її смерть сталася після затримання іранською поліцією за неправильне носіння хіджабу. Ця подія призвела до протестів в усій країні.