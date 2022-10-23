На гол Довгого відповів Габелок

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з харківською командою Металіст 1925.

Нагадаємо, що перед матчем з Рухом керівництво Металіста 1925 відправило у відставку головного тренера Валерія Кривенцова.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 23 жовтня

Рух - Металіст 1925 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Довгий, 1:1 89 Габелок

Рух: Юрій Паньків, Олексій Довгий, Юрій Климчук (Ярослав Карабін 85), Вів Соломон-Отабор (Василь Руніч 77), Богдан Бойчук (Мар'ян Мисик 68), Роман Дідик, Таллес Бренер (Остап Притула 67), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар

Металіст 1925: Олег Мозіль, Дмитро Капінус, Ярослав Мартинюк, Андрій Борячук (Андрій Чирук 76), Андрій Ременюк (Вендел Рамос 82), Ігор Курило, Владислав Дмитренко (Костянтин Бичек 64), Дмитро Кравченко (Артем Дудік 82) Максим Жичиков, Микита Безуглий

Попередження: Юрій Климчук 43, Олексій Довгий 50 - Ігор Курило 88