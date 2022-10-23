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Металіст 1925 звільнив головного тренера

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Металіст 1925 звільнив головного тренера
#Металіст 1925, #Валерій Кривенцов

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 припинив співпрацю з Валерієм Кривенцовим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Також йдуть у відставку асистенти Кривенцова Євген Котов та Олександр Коваль.

Під керівництвом тренерського штабу Валерія Кривенцова Металіст 1925 вийшов з Першої ліги до УПЛ. Загалом під керівництвом Валерія Сергійовича команда провела 53-и матчі, у яких здобула 21-у перемогу та зазнала стільки же поразок. Ще 11-ть поєдинків закінчилися з нічийним результатом.

Металіст 1925 подякував тренерам за співпрацю. Відзначимо, що цього сезону харківський клуб провів сім матчів, з яких виграв два, три звів до нічиєї (зокрема, і з Шахтарем), і ще два програв. Зараз Металіст 1925 посідає десяте місце турнірної таблиці.

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