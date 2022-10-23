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Луческу: Момент Караваєва показав, що Динамо ментально не готове

Сьогодні 21:39 97 0
Фахівець прокоментував матч з Ворсклою
Луческу: Момент Караваєва показав, що Динамо ментально не готове
#Ворскла, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Після матчу з Ворсклою (1:1) у київського Динамо продовжуються проблеми з травмованими футболістами.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Можливо, краще б матч з Металістом відбувся (гра минулого туру перенесли - прим). А сьогодні результат нас, звісно, ​​не влаштовує. Ми мали бажання перемогти, але багато програли в єдиноборствах. Продовжуємо припускатися помилок, робити неточні передачі у простих ситуаціях.

А момент, коли Караваєв обіграв і не влучив у порожні ворота, каже, що десь ми ментально не готові зараз. Втішає, що домінували, фізично витримували та були готові.

Продовжуються проблеми з травмованими. Немає Шапаренка, провідного гравця, і такого футболіста у нас на заміну немає", - сказав Луческу.

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