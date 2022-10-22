Результати матчів 11 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Согодні, 22 жовтня, у 11 турі Бундесліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

11 тур, 22 жовтня

Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Беріша (пен), 2:0 - 51 Демірович, 3:0 - 64 Варгас, 3:1 - 73 Сілва, 3:2 - 89 Нкунку, 3:3 - 90 Рамос

Баєр - Вольфсбург 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Діабі, 1:1 - 28 автогол Андріх, 1:2 - 54 Арнольд (пен), 2:2 - 76 Фрімпонг

Боруссія Д - Штутгарт 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Беллінгем, 2:0 - 13 Зюле, 3:0 - 44 Рейна, 4:0 - 53 Беллінгем, 5:0 - 72 Мукоко

Гоффенгайм - Баварія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Мусіала, 0:2 - 38 Чупо-Мотінг

Фрайбург - Вердер 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Кюблер, 2:0 - 80 Гріфо (пен)

У чемпіонаті Німеччини відбудеться ще один поєдинок:

19:30. Боруссія М - Айнтрахт