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Джеррард: Я в боргу перед уболівальниками Астон Вілли

Сьогодні 13:38 64 0
Джеррард прокоментував свою відставку
Джеррард: Я в боргу перед уболівальниками Астон Вілли
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Джеррард, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Ексголовний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард вибачився перед уболівальниками клубу через незадовільні результати.

Про це розповів сам фахівець.

"Я хотів би подякувати всім, хто пов’язаний із футбольним клубом Астон Вілла, за підтримку, надану мені під час мого перебування в клубі. Я особисто хотів би подякувати раді директорів, гравцям і всьому персоналу за їх наполегливу роботу.

Для уболівальників прикро, що врешті-решт нам не вдалось отримати гідного результату від нашої роботи, але я перед вами в боргу за те, як ви прийняли мене у свій клуб і продовжували підштовхувати команду у важкі часи.

Астон Вілла — клуб з особливою історією, я дуже хотів повернути ці пам’ятні досягнення, але, на жаль, цього не сталося. Я бажаю всім у клубі всього найкращого в майбутньому", — відзначив Джеррард.

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Публикация от Steven Gerrard (@stevengerrard)

Джеррард очолив Астон Віллу у листопаді минулого року. За цей час команда при англійці здобула 13 перемог, вісім разів зіграла внічию і зазнала 19 поразок.

Раніше Джеррард залишив Астон Віллу.

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