Джеррард: Я в боргу перед уболівальниками Астон Вілли

Ексголовний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард вибачився перед уболівальниками клубу через незадовільні результати.

Про це розповів сам фахівець.

"Я хотів би подякувати всім, хто пов’язаний із футбольним клубом Астон Вілла, за підтримку, надану мені під час мого перебування в клубі. Я особисто хотів би подякувати раді директорів, гравцям і всьому персоналу за їх наполегливу роботу.

Для уболівальників прикро, що врешті-решт нам не вдалось отримати гідного результату від нашої роботи, але я перед вами в боргу за те, як ви прийняли мене у свій клуб і продовжували підштовхувати команду у важкі часи.

Астон Вілла — клуб з особливою історією, я дуже хотів повернути ці пам’ятні досягнення, але, на жаль, цього не сталося. Я бажаю всім у клубі всього найкращого в майбутньому", — відзначив Джеррард.