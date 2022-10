Манчестер Сіті завоював нагороду найкращому клубу 2022 року за версією France Football.

У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли вкотре здобула чемпіонський титул в АПЛ.

Нагорода найкращому клубу за версією France Football вручається вдруге в історії. Минулого року її виборов інший англійський клуб - Челсі.

Manchester City is the club of the year!



Congrats 💙#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/BtftAv5XWL