Реал готовий підписати Мбаппе за однієї умови

Джерело - Onze Mondial.
Реал, як і раніше, хоче підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє Onze Mondial.
Реал не відмовився від ідеї про запрошення 23-річного нападника, незважаючи на те, що минулого літа отримав відмову від нього.
Однак трансфер Мбаппе до Реалу можливий лише на умовах мадридського клубу.
У Мадриді вважають, що форварду доведеться загладити провину і не поводитися так, ніби він важливіший за клуб, як він це робить у ПСЖ.
Якщо Мбаппе буде на це згоден, то в майбутньому у нього з'явиться шанс стати гравцем Реала.
Нагадаємо, керівництво ПСЖ розчарувалося у Мбаппе.