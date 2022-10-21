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Реал готовий підписати Мбаппе за однієї умови

Сьогодні 17:39 114 0
Гравець не має поводитися так, ніби він важливіший за клуб
Реал готовий підписати Мбаппе за однієї умови
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Onze Mondial.

Реал, як і раніше, хоче підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Onze Mondial.

Реал не відмовився від ідеї про запрошення 23-річного нападника, незважаючи на те, що минулого літа отримав відмову від нього.

Однак трансфер Мбаппе до Реалу можливий лише на умовах мадридського клубу.

У Мадриді вважають, що форварду доведеться загладити провину і не поводитися так, ніби він важливіший за клуб, як він це робить у ПСЖ.

Якщо Мбаппе буде на це згоден, то в майбутньому у нього з'явиться шанс стати гравцем Реала.

Нагадаємо, керівництво ПСЖ розчарувалося у Мбаппе.

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