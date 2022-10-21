Бензема: На рівень Зідана та Роналдо я не вийду ніколи

Форвард Реала Карім Бензема не вважає себе легендарним футболістом.

Про це розповів сам нападник.

"Я не перевершив Зізу та Роналдо. Ми різні. Це мої кумири. Я не можу робити на полі те, що робили вони, але вони допомагають спробувати показати щось подібне. Я ніколи не вийду на їхній рівень. Вони вигравали Золотий м'яч, а я тільки зробив це, але вийти на їхній рівень складно.

Мій стиль гри - це всього потроху. Коли я був маленьким, то грав із тими, хто був старшим. Через це доводилося думати швидше. Потрібно було швидше рухатися, робити різкіші ривки. Зараз мій футбол – це гра в один дотик. Я знаю, що робитиму, коли отримую м'яч", – сказав Бензема.