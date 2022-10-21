Бензема: На рівень Зідана та Роналдо я не вийду ніколи

Джерело - isport.ua.
Форвард Реала Карім Бензема не вважає себе легендарним футболістом.
Про це розповів сам нападник.
"Я не перевершив Зізу та Роналдо. Ми різні. Це мої кумири. Я не можу робити на полі те, що робили вони, але вони допомагають спробувати показати щось подібне. Я ніколи не вийду на їхній рівень. Вони вигравали Золотий м'яч, а я тільки зробив це, але вийти на їхній рівень складно.
Мій стиль гри - це всього потроху. Коли я був маленьким, то грав із тими, хто був старшим. Через це доводилося думати швидше. Потрібно було швидше рухатися, робити різкіші ривки. Зараз мій футбол – це гра в один дотик. Я знаю, що робитиму, коли отримую м'яч", – сказав Бензема.
У поточному сезоні на рахунку Бензема 5 голів та 1 асист у 7 матчах Ла-Ліги.
Нагадаємо, Бензема - п'ятий француз, який виграв Золотий м'яч.