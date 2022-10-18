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Бензема - п'ятий француз, який виграв Золотий м'яч

Сьогодні 09:13 219 0
Бензема - п'ятий француз, який виграв Золотий м'яч
Фото - gettyimages
#Золотий м'яч, #Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Карім Бензема став п'ятим французьким футболістом, який отримав Золотий м'яч.

Раніше цю нагороду вигравали французи Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984 та 1985), Жан-П'єр Папен (1991) та Зінедін Зідан (1998).

Вчора, 17 жовтня, у паризькому театрі Шатле відбулася церемонія вручення нагороди Золотий м'яч (Ballon d'Or) для найкращого футболіста 2022 року. Престижна нагорода вручається у 66-й раз.

Володар Золотого м'яча 2022 – французький форвард Карім Бензема, який виграв із Реалом Лігу чемпіонів та Ла-Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.

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