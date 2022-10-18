Бензема - п'ятий француз, який виграв Золотий м'яч

Карім Бензема став п'ятим французьким футболістом, який отримав Золотий м'яч.

Раніше цю нагороду вигравали французи Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984 та 1985), Жан-П'єр Папен (1991) та Зінедін Зідан (1998).

Вчора, 17 жовтня, у паризькому театрі Шатле відбулася церемонія вручення нагороди Золотий м'яч (Ballon d'Or) для найкращого футболіста 2022 року. Престижна нагорода вручається у 66-й раз.

Володар Золотого м'яча 2022 – французький форвард Карім Бензема, який виграв із Реалом Лігу чемпіонів та Ла-Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.