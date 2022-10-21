Бойко: Луческу робить усе можливе, щоб вивести Динамо з кризи

Тренерський штаб та гравці Динамо працюють над виходом команди із кризи.

Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.

"Справжнім уболівальникам, не тим, хто у скрутний час відвертається від команди або кричить "Ганьба!", хочу сказати, що наші результати останнім часом, дійсно, не тішать. А, як відомо, результат у футболі – це головне. Насправді, зараз усім дуже важко. Насамперед, хочеться, щоб кожен уболівальник, який любить цю команду і вірить у неї, продовжував нас підтримувати і розумів, що у нас немає футболістів, яким би було все одно, які виходять на футбольне поле та лише відбувають номер або відпрацьовують свою зарплатню.

Усі хлопці, дійсно, хвилюються, їм не все одно, кожному, хто зараз є у складі нашої команди, не байдуже, ми всі переживаємо за результати, за те, що зараз відбувається із Динамо. Так, період дуже складний і скрутний, але його треба пережити, перш за все, ментально і психологічно як індивідуально, так і командою, в цілому.

Маємо впоратися за допомогою наших уболівальників та вийти на той рівень, якого усі від нас очікують, який команда показувала у попередніх сезонах. На це потрібен час. Потрібно вірити не лише у футболістів, в команду, а і в головного тренера та тренерський штаб, адже їм також дуже важко. Повірте мені, і Луческу, і його помічники роблять усе можливе, щоб вивести команду із цього стану, якомога краще підготувати до кожної наступної гри, усе налагодити та стати на переможний шлях", - відзначив Бойко.