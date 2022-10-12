Бойко через травму пропустить пів року

Голкіпер Динамо Денис Бойко пропустить близько 6-и місяців через пошкодження.

Про це повідомив головний тренер киян Мірча Луческу.

"У нас залишився лише один здоровий воротар - Руслан Нещерет, він й буде грати з Ренном. Він тренується з нами лише 10 днів, оскільки сам тільки відновився після травми, але ми віримо в нього та довіряємо йому".