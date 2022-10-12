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Бойко через травму пропустить пів року

Сьогодні 19:54 268 0
Луческу розповів про травму голкіпера киян
Бойко через травму пропустить пів року
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Денис Бойко

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Динамо Денис Бойко пропустить близько 6-и місяців через пошкодження.

Про це повідомив головний тренер киян Мірча Луческу.

"У нас залишився лише один здоровий воротар - Руслан Нещерет, він й буде грати з Ренном. Він тренується з нами лише 10 днів, оскільки сам тільки відновився після травми, але ми віримо в нього та довіряємо йому".

  Динамо - Ренн: онлайн-трансляція

"У Бойка ситуація майже як в Шапаренка. Хрестоподібна зв’язка. Він має залишитися поза футболом близько 6 місяців. На медичній консультації в Барселоні йому сказали, що потрібна операція", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Лунін міг перейти у Динамо чи Шахтар

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