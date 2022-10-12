Бойко через травму пропустить пів року

Джерело - Tribuna.com.
Голкіпер Динамо Денис Бойко пропустить близько 6-и місяців через пошкодження.
Про це повідомив головний тренер киян Мірча Луческу.
"У нас залишився лише один здоровий воротар - Руслан Нещерет, він й буде грати з Ренном. Він тренується з нами лише 10 днів, оскільки сам тільки відновився після травми, але ми віримо в нього та довіряємо йому".
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
"У Бойка ситуація майже як в Шапаренка. Хрестоподібна зв’язка. Він має залишитися поза футболом близько 6 місяців. На медичній консультації в Барселоні йому сказали, що потрібна операція", - сказав Луческу.
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