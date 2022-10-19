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Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США

Сьогодні 18:10 Андрій Дунець 498 0
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США
#Лапін, #Олександр Усик, #Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Відомий український боксер Іван Редкач у своєму Інстаграмі висловив обурення тим фактом, що Сергій Лапін, член тренерського штабу Олександра Усика, виїхав до США.

"У мене питання до підписників, як ця гнида кирпата Лапін виїхала до США під час воєнного стану в Україні, чому бігає по Києву з калашем? Чи він за російським паспортом вилетів, він же на чемпіонаті росії бився не з українським паспортом?

Чи не всім можна виїжджати з України, він не має трьох дітей, чи він інвалід? Я думаю, дурнем прикинувся і його відмазали від армії у Криму", - написав Редкач.

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Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_86)

Нагадаємо, Усик став амбасадором платформи UNITED24.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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