Нападнику Динамо Артему Бєсєдіну не вистачає фарту на завершальній стадії атак.

Про це заявив півзахисник киян Микола Шапаренко.

"Ще до того, як я отримав травму, я бачив, що Бєсєдін дуже добре працює. Він залишався після тренувань, відпрацьовував удари, завершення. Всі бачать, що він дуже старається, але в нього щось не виходить. Десь немає фарту. Десь не може опинитись в потрібний момент, як той же Холанд, на пусті ворота, щоб просто підставити ногу і забити.

Але я впевнений, що він буде забивати голи, як і раніше. Плюс він пережив дуже важку травму на Євро. У нього є великий дух, щоб далі забивати голи. Думаю, він впорається з цією кризою", - сказав Шапаренко.