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Шапаренко: Бєсєдін дуже добре працює на тренуваннях

Сьогодні 17:41 327 0
Півзахисник оцінив роботу свого партнера по команді
Шапаренко: Бєсєдін дуже добре працює на тренуваннях
#Артем Бєсєдін, #Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Нападнику Динамо Артему Бєсєдіну не вистачає фарту на завершальній стадії атак.

Про це заявив півзахисник киян Микола Шапаренко.

"Ще до того, як я отримав травму, я бачив, що Бєсєдін дуже добре працює. Він залишався після тренувань, відпрацьовував удари, завершення. Всі бачать, що він дуже старається, але в нього щось не виходить. Десь немає фарту. Десь не може опинитись в потрібний момент, як той же Холанд, на пусті ворота, щоб просто підставити ногу і забити.

Але я впевнений, що він буде забивати голи, як і раніше. Плюс він пережив дуже важку травму на Євро. У нього є великий дух, щоб далі забивати голи. Думаю, він впорається з цією кризою", - сказав Шапаренко.

Нагадаємо, Шапаренку зробили операцію.

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