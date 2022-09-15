Головне
Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:55 2013
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:59 1601
Магучіх - у ТОП-10 в рейтингу найкращих легкоатлеток світу
Сьогодні 13:54 282
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:59 3592
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:03 5559
Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 09:30 542
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:54 25681 1
Динамо прийме АЕК Ларнаку, МЮ зіграє з Шерифом: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:32 777
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 08:06 1043 1
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2475
Прямі трансляції

Шапаренку зробили операцію

Сьогодні 18:25 405 0
Микола Шапаренко щонайменше шість місяців буде поза футболом
Шапаренку зробили операцію
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисника Динамо Миколу Шапаренка прооперували у Барселоні.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Актуально: Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Шапаренко у другому таймі матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче отримав серйозну травму та був вимушений залишити поле на ношах. У Миколи лікарі діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба.

У середу Миколі у Барселоні зробили операцію, вона пройшла успішно. Найближчі кілька днів динамівець ще проведе у лікарні, а з часом розпочне відновлення. За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 25681 1
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 28399
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 6957
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО 9164
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17205
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 8892
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 9827
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17717 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14716 2
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40996
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9246 6
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 19581