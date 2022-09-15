Шапаренку зробили операцію

Микола Шапаренко щонайменше шість місяців буде поза футболом

Півзахисника Динамо Миколу Шапаренка прооперували у Барселоні.

Про це повідомляє пресслужба киян.

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Шапаренко у другому таймі матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче отримав серйозну травму та був вимушений залишити поле на ношах. У Миколи лікарі діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба.

У середу Миколі у Барселоні зробили операцію, вона пройшла успішно. Найближчі кілька днів динамівець ще проведе у лікарні, а з часом розпочне відновлення. За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.