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Шапаренко: Раз 20 переглянув епізод з травмою

Сьогодні 15:10 142 0
Шапаренко прокоментував свою травму
Шапаренко: Раз 20 переглянув епізод з травмою
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахиснику Динамо Миколі Шапаренко було неприємно передивлятись епізод з важкою травмою, якої зазнав у поєдинку Ліги Європи проти Фенербахче.

Про це розповів сам гравець.

"Дуже боляче дивитися повтор епізоду з травмою. Відразу згадую біль, який я відчував. Раз 20 переглядав той момент, він потрапляв мені в рекомендації в тік-тоці. Щоразу, коли бачив це, відвертав голову.

Одразу після травми зателефонував тату, я йому сказав, що їду робити МРТ і попередив, що, скоріше за все, буде важка травма. Також багато хто з гравців подзвонив, підтримав. Попов та Бурда, у яких були травми коліна, давали поради, розповідали що на мене чекає, та до чого потрібно бути готовим", – розповів Шапаренко.

Нагадаємо, Шапаренку зробили операцію.

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