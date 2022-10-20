Шапаренко: Раз 20 переглянув епізод з травмою

Півзахиснику Динамо Миколі Шапаренко було неприємно передивлятись епізод з важкою травмою, якої зазнав у поєдинку Ліги Європи проти Фенербахче.

Про це розповів сам гравець.

"Дуже боляче дивитися повтор епізоду з травмою. Відразу згадую біль, який я відчував. Раз 20 переглядав той момент, він потрапляв мені в рекомендації в тік-тоці. Щоразу, коли бачив це, відвертав голову.

Одразу після травми зателефонував тату, я йому сказав, що їду робити МРТ і попередив, що, скоріше за все, буде важка травма. Також багато хто з гравців подзвонив, підтримав. Попов та Бурда, у яких були травми коліна, давали поради, розповідали що на мене чекає, та до чого потрібно бути готовим", – розповів Шапаренко.