Джерело - Чемпіон.
Відбулися заключні матчі 1/16 фіналу розіграшу Кубка Німеччини.
Кубок Німеччини. 1/16 фіналу
19 жовтня
Ганновер – Борусія Д 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Аррей-Мбі (автогол), 0:2 - 71 Беллінгем, 71 (з пенальті)
Фрайбург – Санкт-Паулі 2:1 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 42 Дашнер, 1:1 - 90+3 Гінтер, 2:1 - 119 Грегорич
Зандхаузен – Карлсруе 2:2 (8:7 – за пенальті)
Голи: 1:0 - 8 Амброзіус (автогол), 2:0 - 44 Жиров, 2:1 - 58 Ванітцек (з пенальті), 2:2 - 72 Брейтауп
Падерборн – Вердер 2:2 (5:4 – за пенальті)
Голи: 1:0 - 22 Платте, 2:0 - 43 Контех, 1:2 - 65 Біттенкурт, 2:2 - 84 Вайзер
Ян Регенсбург – Фортуна 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Петерсон, 0:2 - 16 Ковнацкі, 0:3 - 45+1 Ійоха
Уніон - Хайденхайм 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Пухач, 0:2 - 52 Міхель
Штутгарт – Армінія 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 20 Штенцель, 2:0 - 24 Ендо, 3:0 - 29 Пфайффер, 4:0 - 52 Мвумпа, 5:0 - 52 Пфайффер, 6:0 - 67 Гірассі
Аугсбург – Баварія 2:5 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Педерсен, 1:1 - 27 Шупо-Мотінг, 1:2 - 53 Кімміх, 1:3 - 59 Шупо-Мотінг, 2:3 - 65 Упамекано (автогол), 2:4 - 74 Мусіала, 2:5 - 90+1 Девіс