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Гоффенгайм знищив Шальке, Дармштадт вибив Боруссію Менхенгладбах: Результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Сьогодні 08:25 180 0
Результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини
Гоффенгайм знищив Шальке, Дармштадт вибив Боруссію Менхенгладбах: Результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини

1/16 фіналу, 18 жовтня

РБ Лейпциг – Гамбург 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Поульсен, 2:0 - 36 Поульсен, 3:0 - 69 Сімакан, 4:0 - 81 Хенрікс

Любек – Майнц  0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Хак, 0:2  - 43 Інгвартсен, 0:3 - 88 Баркок

Мангейм – Нюрнберг 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Гольке (автогол)

Штутгартер Кіккерс – Айнтрахт Франкфурт  0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Коло-Муані, 0:2 - 17 Смолчич

Брауншвейг – Вольфсбург  1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Сванберг, 1:1 - 40 Мультауп, 1:2 - 65 Камінскі

Гоффенгайм – Шальке 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Даббур, 2:0 - 16 Анхеліно, 3:0 - 43 Даббур, 4:0 - 51 Кабак, 5:0 - 63 Кадержабек, 5:1 - 69  Дрекслер

Дармштадт – Боруссія М  2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Тіц, 1:1 - 48 Нец, 2:1 - 79 Зайдель

Ельферсберг – Бохум  0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Лосілла

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