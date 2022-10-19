Гоффенгайм знищив Шальке, Дармштадт вибив Боруссію Менхенгладбах: Результати 1/16 фіналу Кубка Німеччини

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Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.
Кубок Німеччини
1/16 фіналу, 18 жовтня
РБ Лейпциг – Гамбург 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 33 Поульсен, 2:0 - 36 Поульсен, 3:0 - 69 Сімакан, 4:0 - 81 Хенрікс
Любек – Майнц 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 16 Хак, 0:2 - 43 Інгвартсен, 0:3 - 88 Баркок
Мангейм – Нюрнберг 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 62 Гольке (автогол)
Штутгартер Кіккерс – Айнтрахт Франкфурт 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Коло-Муані, 0:2 - 17 Смолчич
Брауншвейг – Вольфсбург 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Сванберг, 1:1 - 40 Мультауп, 1:2 - 65 Камінскі
Гоффенгайм – Шальке 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 5 Даббур, 2:0 - 16 Анхеліно, 3:0 - 43 Даббур, 4:0 - 51 Кабак, 5:0 - 63 Кадержабек, 5:1 - 69 Дрекслер
Дармштадт – Боруссія М 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Тіц, 1:1 - 48 Нец, 2:1 - 79 Зайдель
Ельферсберг – Бохум 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Лосілла