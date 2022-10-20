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Тренер Брюгге: Дуже радий голу Яремчука

Сьогодні 13:11 198 0
Карл Хофкенс прокоментував перемогу над Сент-Трюйденом
Тренер Брюгге: Дуже радий голу Яремчука
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Брюгге Карл Хофкенс похвалив свою команду за перемогу над Сент-Трюйденом (3:0) у матчі 13 туру чемпіонату Бельгії.

Про це розповів сам фахівець.

"Я дуже задоволений. Перемога над Сент-Трюйденом коштує стільки ж, скільки і перемога над Андерлехтом – три очки.

У першому таймі ми грали надто повільно, мало ризикували і робили недостатньо підходів до чужих воріт. Ми обговорили це у перерві, і я неймовірно задоволений реакцією гравців. Я дуже радий, що Яремчук зміг забити свій гол, і я також задоволений тим, як цей гол був досягнутий. Це саме те, що я хочу бачити. Запасні гравці зробили дуже хорошу роботу, привнесли багато динаміки та інтенсивності", - відзначив Хофкенс.

Нагадаємо, Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам.

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