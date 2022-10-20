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Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО

Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 136 0
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО
#Брюгге, #Ліга Жюпіле, #Сент-Трюйден, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук перервав свою гольову мовчанку у Брюгге в матчі 13-го туру Ліги Жюпіле проти Сент-Трюйдена.

На 66-й хвилині гри українець відгукнувся у штрафному майданчику на передачу Ноа Ланга і переграв голкіпера суперників, установивши рахунок 2:0.

Відео

У підсумку Брюгге переміг із рахунком 3:0, а Яремчука замінили на 80-й хвилині.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах серед фанів бельгійського клубу здійнялася хвиля невдоволень виступами Романа.

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