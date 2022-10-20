Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук перервав свою гольову мовчанку у Брюгге в матчі 13-го туру Ліги Жюпіле проти Сент-Трюйдена.

На 66-й хвилині гри українець відгукнувся у штрафному майданчику на передачу Ноа Ланга і переграв голкіпера суперників, установивши рахунок 2:0.

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⚽️🙌Яремчук забиває за Брюгге після тривалої перерви!



Його команда перемогла Сент-Трюйден (3:0). pic.twitter.com/LWywsnOBCa — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) October 19, 2022

У підсумку Брюгге переміг із рахунком 3:0, а Яремчука замінили на 80-й хвилині.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах серед фанів бельгійського клубу здійнялася хвиля невдоволень виступами Романа.

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