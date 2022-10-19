Меньян може пропустити чемпіонат світу-2022 через пошкодження

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Воротар Мілана Майк Меньян знову травмувався на сьогоднішньому тренуванні.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
25-річний футболіст проходить медичні обстеження, щоб з'ясувати ступінь пошкодження литки.
Цілком можливо, що гравець пропустить довгий термін і повернеться на поле вже в наступному році.
Меньян тільки нещодавно поновив тренування після травми щиколотки, яку він отримав у вересні в матчі за збірну Франції.
Нагадаємо, Коваленко не зіграє до кінця року через травму.