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Меньян може пропустити чемпіонат світу-2022 через пошкодження

Сьогодні 21:40 208 0
25-річний футболіст проходить медичні обстеження
Меньян може пропустити чемпіонат світу-2022 через пошкодження
#Мілан

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Воротар Мілана Майк Меньян знову травмувався на сьогоднішньому тренуванні.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

25-річний футболіст проходить медичні обстеження, щоб з'ясувати ступінь пошкодження литки.

Цілком можливо, що гравець пропустить довгий термін і повернеться на поле вже в наступному році.

Меньян тільки нещодавно поновив тренування після травми щиколотки, яку він отримав у вересні в матчі за збірну Франції.

Нагадаємо, Коваленко не зіграє до кінця року через травму.

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