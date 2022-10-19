Меньян може пропустити чемпіонат світу-2022 через пошкодження

25-річний футболіст проходить медичні обстеження

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Воротар Мілана Майк Меньян знову травмувався на сьогоднішньому тренуванні.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

25-річний футболіст проходить медичні обстеження, щоб з'ясувати ступінь пошкодження литки.

Цілком можливо, що гравець пропустить довгий термін і повернеться на поле вже в наступному році.

Меньян тільки нещодавно поновив тренування після травми щиколотки, яку він отримав у вересні в матчі за збірну Франції.

Нагадаємо, Коваленко не зіграє до кінця року через травму.