Коваленко не зіграє до кінця року через травму

Повернення гравця очікується у січні

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко більше не зіграє у 2022 році.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Український хавбек травмував підколінне сухожилля на правій нозі. Це сталося минулого тижня на тренуванні, а зараз 26-річний Коваленко дізнався результати обстеження.

Вони виявилися не надто втішними. Віктор пропустить щонайменше два місяці і повернеться на поле лише в 2023 році. Відповідно, в останніх шести матчах 2022-го українець не допоможе своїй команді.

Повернення Коваленка на поле очікується вже після перерви в Серії А. Якщо відновлення піде за планом, хавбек знову зможе грати орієнтовно в січні.