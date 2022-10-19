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Коваленко не зіграє до кінця року через травму

Сьогодні 12:25 185 0
Повернення гравця очікується у січні
Коваленко не зіграє до кінця року через травму
#Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко більше не зіграє у 2022 році.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Український хавбек травмував підколінне сухожилля на правій нозі. Це сталося минулого тижня на тренуванні, а зараз 26-річний Коваленко дізнався результати обстеження.

Вони виявилися не надто втішними. Віктор пропустить щонайменше два місяці і повернеться на поле лише в 2023 році. Відповідно, в останніх шести матчах 2022-го українець не допоможе своїй команді.

Повернення Коваленка на поле очікується вже після перерви в Серії А. Якщо відновлення піде за планом, хавбек знову зможе грати орієнтовно в січні.

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