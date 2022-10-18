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Леау - найкращий гравець сезону в Італії

Сьогодні 17:54 182 0
Найкращим суддею визнали Даніеле Орсато
Леау - найкращий гравець сезону в Італії
#Леау, #Мілан

Джерело - AIC.

Нападник Мілана Рафаель Леау - найкращий гравець сезону 2021/2022 у Серії А.

Про це повідомляє Асоціація професійних футболістів Італії.

Нагороду найкращому тренеру отримав коуч "россонері" Стефано Піолі. Мілан назвали найкращим клубом.

Найкращим суддею визнали Даніеле Орсато.

Символічна збірна сезону 2021/22: Меньян (Мілан), Ді Лоренцо (Наполі), Томорі (Мілан), Бремер (Торіно/Ювентус), Ернандес (Мілан), Барелла (Інтер), Брозович "Інтер), Милинкович-Савич (Лаціо), Іммобіле (Лаціо), Леау (Мілан), Влахович (Фіорентина/Ювентус).

Нагадаємо, ПСЖ готовий викупити Леау за 150 млн євро.

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