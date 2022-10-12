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ПСЖ готовий викупити Леау за 150 млн євро

Сьогодні 12:10 225 0
ПСЖ готовий викупити Леау за 150 млн євро
#Леау, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Мілан, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ вважає вінгера Мілана Рафаела Леау заміною для Кіліана Мбаппе, який хоче покинути команду в січні.

Про це повідомляє TuttoSport.

Взимку клуб готовий заплатити за 23-рінчого португальця 150 мільйонів євро. За попередніми даними, це відступні у контракті футболіста.

Окрім цього, ПСЖ планує запропонувати 20 млн євро за центрального захисника Інтера Мілана Шкриняра. Словак досі не продовжив угоду, яка чинна до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче залишити ПСЖ у січні.

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