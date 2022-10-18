Зоря розгромила Чорноморець у 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 8-го туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 0:4.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 18 жовтня
Чорноморець - Зоря 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 17 Булеца, 0:2 - 30 Кирюханцев, 0:3 - 44 Русин, 0:4 - 86 Шахов
Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Манджрекар, Салюк, Путря, Політило, Бобко, Кузик, Брагару, Наумець, Юсов
Запасні: Варакута, Даскалиця, Бадібанга, Селін, Петько, Гладкий, Плакса, Кубемба, Штогрін, Філі, Литвиненко, Войтіховський
Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Шахов, Русин, Булеца, Кирюханцев, Нагнойний
Запасні: Турбаєвський, Сміян, Луньов, Бражко, Алібеков, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Гулько, Сапутін
Жовта картка: Шахов 57