Головне
Бензема - володар Золотого м'яча-2022
Вчора 22:55 720
Олександрія переграла Кривбас у матчі з двома червоними в 8 турі УПЛ
Сьогодні 17:03 108
Зоря розгромила Чорноморець у 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 144
Верес переміг Львів у 8 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 209
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 12:33 1014
Російський лижник отримав українське громадянство - ЗМІ
Сьогодні 11:38 529
Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 378
Куртуа - найкращий воротар сезону за версією France Football
Вчора 22:42 531
Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває
Вчора 22:23 533
Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок
Вчора 22:07 380
Прямі трансляції

Зоря розгромила Чорноморець у 8 турі УПЛ

Сьогодні 16:54 144 0
Луганці здобули впевнену перемогу
Зоря розгромила Чорноморець у 8 турі УПЛ
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 8-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:4.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 18 жовтня

Чорноморець - Зоря 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 17 Булеца, 0:2 - 30 Кирюханцев, 0:3 - 44 Русин, 0:4 - 86 Шахов

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Манджрекар, Салюк, Путря, Політило, Бобко, Кузик, Брагару, Наумець, Юсов

Запасні: Варакута, Даскалиця, Бадібанга, Селін, Петько, Гладкий, Плакса, Кубемба, Штогрін, Філі, Литвиненко, Войтіховський

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Шахов, Русин, Булеца, Кирюханцев, Нагнойний

Запасні: Турбаєвський, Сміян, Луньов, Бражко, Алібеков, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Гулько, Сапутін

Жовта картка: Шахов 57

Коментарі ()
Популярне зараз
Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE 1244
Динамо - Металіст: де дивитися матч УПЛ Динамо - Металіст: де дивитися матч УПЛ 1493
Роналду опинився на 20 місці в списку номінантів на Золотий м'яч Роналду опинився на 20 місці в списку номінантів на Золотий м'яч 1054
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 32921
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 3738
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками 7314
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28780 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179381 6
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27578 4
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11174 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19027
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 45586 1