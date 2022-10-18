Джерело - Evening Standard.
Півзахисник Денис Закарія може повернутися до Ювентусу з оренди Челсі взимку.
Про це повідомляє Evening Standard.
Футболіст, який минулого літа перейшов у лондонський клуб на правах оренди, ще жодного разу не вийшов на поле у складі команди. Хавбек може розірвати орендну угоду, яка діє до кінця сезону.
Челсі має право викупу Закарії за 28+5 млн євро, але клуб навряд чи ним скористається. Гравець, який хоче отримувати регулярну ігрову практику, може повернутися до Ювентусу у січні.