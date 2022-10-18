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Закарія може повернутися в Ювентус взимку

Сьогодні 16:41 145 0
Гравець не зіграв жодної хвилини за Челсі
Закарія може повернутися в Ювентус взимку
#Закарія, #Челсі, #Ювентус

Джерело - Evening Standard.

Півзахисник Денис Закарія може повернутися до Ювентусу з оренди Челсі взимку.

Про це повідомляє Evening Standard.

Футболіст, який минулого літа перейшов у лондонський клуб на правах оренди, ще жодного разу не вийшов на поле у складі команди. Хавбек може розірвати орендну угоду, яка діє до кінця сезону.

Челсі має право викупу Закарії за 28+5 млн євро, але клуб навряд чи ним скористається. Гравець, який хоче отримувати регулярну ігрову практику, може повернутися до Ювентусу у січні.

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